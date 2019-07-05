شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يشيد برباعى الأهلى فى أمم أفريقيا ويؤكد: الشناوى "رائع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى، بأداء محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، مؤكداً أن الشناوى قدم مستوى متميزا جدا، وبالطبع نحن سعداء للغاية بالمستوى المتميز الذى قدمه فى المباريات الأخيرة مع المنتخب.

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة فى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وأشار لاسارتى، فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، إلى أنه يتابع الأداء الجيد للاعبى الأهلى الدوليين؛ سواء محمد الشناوى أو وليد سليمان أو أيمن أشرف ومروان محسن، مؤكداً أنه سعيد بمستوى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخبنا الوطنى والذى حصد لقب أفضل حارس فى مرحلة المجموعات.

وأضاف أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والمنتخب الوطنى قدم عروضاً قوية أيضاً فى أمم أفريقيا وظهر بشكل أكثر من رائع، وأوضح أن مروان محسن يجتهد كثيرا ولكن مازال لديه الكثير ليقدمه.