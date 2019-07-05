شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الإسماعيلى يرفضون زيارة باهر المحمدى فى معسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض أعضاء الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى فكرة الذهاب لمعسكر الفراعنة للاطمئنان على باهر المحمدى لاعب الفريق ومساندته فى المهمة الوطنية للمنتخب فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وحرص صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، على الاتصال هاتفياً باللاعب والاطمئنان عليه وإبلاغه برفض الجهاز الفنى فكرة الحضور للمعسكر فى أوقات الراحة للاطمئنان عليه خوفاً من تشتيت ذهنه، وهو الموقف الذى أسعد باهر المحمدى، مؤكداً أنه فخور بمساندة الإسماعيلى ومسئوليه وجماهيره فى رحلته مع الفراعنة.

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت باستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

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ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق وحقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.