حسام عاشور يؤدى برنامجا تأهيليا فى "جيم" الأهلي.. وزكريا يواصل التأهيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى حسام عاشور، قائد الأهلى، بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
وعلى صعيد متصل، واصل مؤمن زكريا لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وكان اللاعب قد تعرض لكدمة فى الركبة منعته من المشاركة في تدريبات الفريق وخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي فى «الجيم» تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.
وتطير بعثة الأهلي إلى إسبانيا صباح غد السبت للدخول في معسكر خارجي ، يخوض الفريق خلاله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجارى استعدادا للمرحلة المقبلة.
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