الكاف يكشف موعد استخدام الـ"var" في أمم أفريقيا 2019.. وتفاصيل عوائد البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، أنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو بداية من دور الـ 8 بكأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام بمصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وقال حجي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، أن التقنية الجديدة ستطبق بداية من دور الـ 8، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي كان يتمني تطبيقها من بداية البطولة ويعمل جاهدا على تطبيقها من بداية البطولات المقبلة.

وأضاف، أن النسخة الحالية استثنائية بكل المقاييس فهي تضم ٢٤ منتخبا والتنظيم كان مبهرا حتى الآن والحكومة المصرية لم تدخر جهدا لضمان نجاح البطولة وبعد كأس العالم في روسيا كان على الكاف تقديم بطولة استثنائية وهو ما حدث حاليا بالنسخة الجارية في مصر.

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وأوضح، أن إقامة بطولة أمم أفريقيا بتواجد 24 منتخب كان يلزمه توفير بنية تحتية قوية، لذلك ننتظر تطوير البنية التحتية في البلاد التي ستستضيف النسخ القادمة مثل الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا.

وأشاد بمستوي التحكيم في البطولة حتى الآن وقدم التهنئة لرئيس لجنة الحكام على ذلك وتمنى أن يستمر ذلك حتى نهاية البطولة.

وأتم تصريحاته:" البطولة الحالية بها أكثر من راعي وهذا يؤكد على قوة بطولة أمم إفريقيا وأهميتها وسنكشف بالتفاصيل عن عوائد البطولة عقب أمم إفريقيا التي تنتهي 19 يوليو.