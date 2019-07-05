جماهير الكاميرون تدعم “الأسود” لتكرار لقب 2017

في شقة بإحدى ضواحي القاهرة، جلست الشقيقات الثلاث سيلين، وسيلفي، وإليز تاكو، يطلين أظافرهن بالأخضر والأصفر والأحمر، ألوان علم بلادهن الكاميرون، استعداداً لتشجيع المنتخب للاحتفاظ بلقبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
تقول سيلين: “لم يكن من الصعب العثور على طلاء الأظافر”، مبدية أسفها لعدم التمكن من جلب “كل اكسسوارات” التشجيع.
وتضيف الكاميرونية (33 عاماً)، والتي تعمل مثل شقيقتيها جليسة أطفال لعائلة فرنسية تقيم في حي راق مجاور لشقتهن: “رغم أني أمتلك القليل، لكن سأقوم بإظهاره”، في إشارة لوسائل التشجيع.
المشجعات الثلاث لمنتخب “الأسود غير المروضة” الذي توج بطلاً لأفريقيا في الغابون عام 2017 بفوزه في النهائي على حساب مصر بالذات 2-1، ارتدين قمصانا لتشجيع المنتخب، كل منها بلون مختلف من ألوان العلم، أحضرنها من بلادهن بمساعدة أفراد الجالية الكاميرونية في مصر، حيث يصعب إيجاد قمصان منتخبات أخرى غير “الفراعنة”.
وتخوض الكاميرون السبت مباراتها في الدور ثمن النهائي ضد المنافس القوي نيجيريا، في اليوم الثاني من منافسات الأدوار الإقصائية للبطولة القارية الأكبر في تاريخ القارة السمراء بمشاركة 24 منتخباً.
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