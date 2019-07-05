تدريبات بدنية خفيفة لحسام عاشور علي هامش مران الاهلي

اكتفي حسام عاشور ، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتشبالجزيرة. ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.

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