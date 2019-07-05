لاسارتي: أتمنى فوز منتخب مصر باللقب الأفريقي.. وسعيد بتألق لاعبي الأهلي

أشاد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وقال إنه يتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة جنوب أفريقيا المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري.

وأضاف لاسارتي: منتخب مصر يسير بشكل جيد في البطولة وحقق المطلوب في الدور الأول ولكن من الصعب التكهن بسيناريو مباراة جنوب أفريقيا غدا، خاصة

أنه لم يشاهد مباريات منتخب الأولاد خلال البطولة حتى يمكنه الحكم على مستوى المنافس في مباراة الغد.

وأشار إلى أنه يتابع الأداء الجيد للاعبي الأهلي الدوليين؛ سواء محمد الشناوي أو وليد سليمان أو أيمن أشرف ومروان محسن، مؤكداً أنه سعيد بمستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخبنا الوطني والذي حصد لقب أفضل حارس في مرحلة المجموعات.

وأكد لاسارتي أن الشناوي قدم مستوى متميزا جدا وبالطبع نحن سعداء

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للغاية بالمستوى المتميز الذي قدمه في المباريات الأخيرة مع المنتخب.

وأضاف أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني قدم عروضا قوية أيضا في أمم أفريقيا وظهر بشكل أكثر من رائع.

وأوضح أن مروان محسن يجتهد كثيرا ولكن مازال لديه الكثير ليقدمه.

وتطرق لاسارتي للحديث عن الحضور الجماهيري الكبير الذي تحظى به مباريات المنتخب الوطني في ستاد القاهرة مؤكداً أن الدعم الجماهيري أكثر من رائع، وإن الحضور المكثف في المدرجات يمنح الملعب شكلا جماليا مميزا.

وقال لاسارتي إنه تابع حفل الافتتاح الذي كان مميزا للغاية والبطولة جيدة جدا، مؤكدا أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني من أجل التتويج بالبطولة الثامنة.

