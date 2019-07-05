أعد المستشار محمد الكلية، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ورئيس اللجنة القانونية بالنادي، مذكرة شكوى للعرض على اتحاد الكرة المصري، بخصوص شكوى مسئولي نادي الزمالك للتأخر في إرسالالقسطين الثاني والثالث من قيمة صفقة انتقال بهاء مجدي وإبراهيم حسن للزمالك، الموسم الماضي، وتصل قيمة هذا القسط إلى 7
وتعد هذه الشكوى هي الثانية، حيث أرسل مسئولو الدراويش شكوى أخرى مطلع مايو الماضي، ولم يتم الرد عليها من جانب الجبلاية.
هدد مسئولو الدراويش برفع الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في حالة عدم البت في شكواهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يشكو الزمالك للجبلاية بسبب مستحقاته المتأخرة.. ويهدد باللجوء لـ"الفيفا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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