الإسماعيلي يشكو الزمالك للجبلاية بسبب مستحقاته المتأخرة.. ويهدد باللجوء لـ"الفيفا"

أعد المستشار محمد الكلية، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ورئيس اللجنة القانونية بالنادي، مذكرة شكوى للعرض على اتحاد الكرة المصري، بخصوص شكوى مسئولي نادي الزمالك للتأخر في إرسال

القسطين الثاني والثالث من قيمة صفقة انتقال بهاء مجدي وإبراهيم حسن للزمالك، الموسم الماضي، وتصل قيمة هذا القسط إلى 7ملايين جنيه.

وتعد هذه الشكوى هي الثانية، حيث أرسل مسئولو الدراويش شكوى أخرى مطلع مايو الماضي، ولم يتم الرد عليها من جانب الجبلاية.

هدد مسئولو الدراويش برفع الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في حالة عدم البت في شكواهم.