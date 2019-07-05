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رئيس الكاف يغادر مطار الغردقة

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غادر الغردقة، منذ قليل، أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد زيارة استغرقت عدة أيام، التقى خلالها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر ورجل الأعمال كامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار

السياحى بالبحر الأحمر .

وخلال مغادرته الفندق السياحي بمنطقة الوايت بيتش بالغردقة، أعرب رئيس الكاف عن سعادته وإعجابه بالمنتجعات السياحية ومستوى الخدمة مشيرا الى انه

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قضى وقتاً ممتعاً .

وأشاد أحمد أحمد بمعاملة العاملين وإدارة الفندق ووصفها بالرائعة، كما قامت إدارة الفندق بمنحه درع الفندق كهدية تذكارية .
هذا وقد تم الاتفاق بين رئيس الاتحاد ومحافظ البحر الأحمر على أن تستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز الكاف العام المقبل.

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