رياضة | «لاسارتي» يشيد بأداء «الشناوي».. ويتحدث عن لقاء جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «لاسارتي» يشيد بأداء «الشناوي».. ويتحدث عن لقاء جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر ،وقال إنه يتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة جنوب افريقيا المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري.

وأضاف لاسارتي: منتخب مصر يسير بشكل جيد في البطولة وحقق المطلوب في الدور الأول ولكن من الصعب التكهن بسيناريو مباراة جنوب إفريقيا غدا ،خاصة أنه لم يشاهد مباريات منتخب الأولاد خلال البطولة حتى يمكنه الحكم على مستوى المنافس في مباراة الغد.

واشار إلى انه يتابع الأداء الجيد للاعبي الأهلي الدوليين؛ سواء محمد الشناوي أو وليد سليمان أو أيمن اشرف ومروان محسن، مؤكداً انه سعيد بمستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخبنا الوطني والذي حصد لقب أفضل حارس في مرحلة المجموعات. وأكد لاسارتي أن الشناوي قدم مستوي متميز جدا و بالطبع نحن سعداء للغاية بالمستوي المتميز الذي قدمه في المباريات الأخيرة مع المنتخب. Advertisements وأضاف أن أيمن اشرف الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني قدم عروضا قوية أيضا في أمم إفريقيا وظهر بشكل أكثر من رائع. وأوضح أن مروان محسن يجتهد كثيرا ولكن مازال لديه الكثير ليقدمه. وتطرق لاسارتي للحديث عن الحضور الجماهيري الكبير الذي تحظي به مباريات المنتخب الوطني في استاد القاهرة مؤكداً أن الدعم الجماهيري أكثر من رائع، وإن الحضور المكثف في المدرجات يمنح الملعب شكلا جماليا مميزا. وقال لاسارتي إنه تابع حفل الافتتاح الذي كان مميزا للغاية والبطولة جيدة جدا، مؤكدا أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني من أجل التتويج بالبطولة الثامنة.

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