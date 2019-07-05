رياضة | السلام يؤجل معسكر الانتاج الحربي ثلاثة أيام

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قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار المدير الفني، تأجيل فترة إعداد الموسم الجديد 3 أيام بحيث تنطلق 13 يوليو الجاري بدلا من 10 من نفس الشهر.

ويأتي قرار الجهاز الفني بالاتفاق مع مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف عامر، انتظارا لتسلم ملعب السلام من الاتحاد الإفريقي لكرة القددم "كاف"، والذي يقام على ملعبه حاليا مباريات بطولة الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر 2 حتى 19 يوليو الجاري.