رياضة | المنتخب الوطني يؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الوطني يؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم صلاة الجمعة، في فندق إقامته بجوار مطار القاهرة الدولي، قبل ساعات من مواجهة جنوب أفريقيا، ببطولة الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب التدريب الأخير له في الثامنة مساء اليوم بملعب الكلية الحربية، حيث تقرر فتح التدريب للإعلام لمدة 15 دقيقة، بالإضافة إلى جلسة فيديو بين المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني واللاعبين، يشرح خلالها نقاط القوة والضعف بالمنافس قبل المواجهة المرتقبة.

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ويلتقي المنتخب الوطني جنوب إفريقيا، مساء غد السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.