رياضة | علي لطفي يغيب عن المران الجماعي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي لطفي يغيب عن المران الجماعي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب علي لطفي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

Advertisements

ولم يشارك اللاعب في تدريبات حراس المرمى التي قادها طارق سليمان وشهدت تواجد الثنائي أحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى حيث اكتفي اللاعب بخوض تدريبات خفيفة علي هامش المران.

ويستعد الأهلي للسفر صباح غد السبت إلى إسبانيا؛ لخوض معسكر إعداد يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.