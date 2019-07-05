رياضة | "كاف" يوضح موعد تطبيق تقنية الفيديو بالكان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاف" يوضح موعد تطبيق تقنية الفيديو بالكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أن تطبيق تقنية الvar ستتم بداية من دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية التي تقام بمصر حتي 19 يوليو المقبل.

وأثني معاذ حجي على مستوى التحكيم في البطولة حتى الآن وتم تقديم التهنئة لرئيس لجنة الحكام على ذلك ونتمني أن يتم ذلك حتي نهاية البطولة.

وأضاف معاذ حجي، أن البطولة بها أكثر من راعي وهذا يؤكد علي قوة بطولة أمم أفريقيا وأهميتها وسنكشف بالتفاصيل عن عوائد البطولة عقب أمم إفريقيا التي تنتهي 19 يوليو.

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وأكد حجي أن إقامة البطولة في شهر يونيو أمر جيد خاصة أن إقامتها منتصف العام كان يسبب مشكلة لبعض اللاعبين الأفارقة بسبب إقامة مسابقاتهم في نفس التوقيت وبالتالي فقدان اماكنهم في تشكيل أنديتهم أما الان الأمر لم يعد موجود بسبب انتهاء المسابقات .

واختتم حجي أنه سيتم تحديد أسعار جديدة للتذاكر بداية من دوز ال8 لبطولة الأمم الأفريقية.