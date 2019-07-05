رياضة | سكرتير عام الـ"كاف": تنظيم مصر لأمم إفريقيا حتى الآن مبهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكرتير عام الـ"كاف": تنظيم مصر لأمم إفريقيا حتى الآن مبهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن سعادته بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا في مصر بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الدور الأول.

وقال حجي في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "النسخة الحالية استثنائية بكل المقاييس فهي تضم ٢٤ فريقا والتنظيم كان مبهرا حتى الان والحكومة المصرية لم تدخر جهدا لضمان نجاح البطولة وبعد كأس العالم في روسيا كان على الكاف تقديم بطولة استثنائية وهو ما حدث حاليا بالنسخة الجارية في مصر".

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وتابع قائلا: "تنظيم البطولة جاء في وقت ضيق بالنسبة لمصر، أشكر الجمهور المصري الذي يدعم البطولة ويحضر مباريات أخرى بخلاف فريقه، وأعتقد أن الأعداد ستزيد في الأدوار المقبلة".

وأضاف: "نعلم أن البطولة ب٢٤ فريقا تتطلب بنية تحتية قوية، لذلك ننتظر تطوير البنية التحتية في البلاد التي ستستضيف النسخ القادمة مثل الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا".