رياضة | مدرب جنوب إفريقيا: على أتم استعداد لمواجهة مصر.. والضغط على الفراعنة أكثر منا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب إفريقيا: على أتم استعداد لمواجهة مصر.. والضغط على الفراعنة أكثر منا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا على أن فريقه على أتم استعداد للمباراة الهامة أمام نظيره المصري غدا على ستاد القاهرة ضمن مباريات دور ال١٦ لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال باكستر في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "البطولة سريعة وخضنا ٣ مباريات في وقت قصير ومواجهة الدولة المضيفة يمنحنا التفاؤل نعلم شغفهم وتطلعاتهم واعتقد أن الضغط الأكبر سيكون عليهم".

وأضاف: "نعلم أنه علينا أن نلعب جيدا لأن فريق مصر جيد وعلينا أن نكون مستعدين جيدا".

وعن الجماهير المصرية قال: "أنظر إليها بطريقة إيجابية فنحن سنواجه اصحاب الملعب أمام جماهيرهم الغفيرة، ستكون مهمتنا أن نضع المنتخب المصري تحت ضغط والجماهير ستكون سلاح ذو حدين وسنحاول استخدامها لصالحنا".

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وأضاف قائلا: "كل المباريات كانت قريبة من الحسم وانتهت بهدف أو لعبة واحدة، وكنا نتطلع للفوز على المغرب ولم ننجح، وعلينا ان نجد طريقة للفوز على الفراعنة، ونحن نهاجم افضل من الرجوع للدفاع، وإذا لم ننجح في علاج أخطائنا سنعاني جدا غدا".

وعن تقييمه للبطولة قال: "مصر والمغرب الأفضل في البطولة حاليا والأقرب للقب، علينا أن نلعب كفريق وان نقدم كرة محترمة لازعاج اصحاب الملعب" .

وأضاف: "منتخب مصر ليس صلاح وتريزيجيه فقط، لديهم لاعب ارتكاز مميز وقلبي دفاع كذلك، وعلينا ان نسبب المشاكل للجميع، لضمان الخروج بنتيجة ايجابية غدا".

وتأهل منتخب مصر بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى بينما حجز جنوب إفريقيا مكانه بثمن النهائي عقب احتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة.