رياضة | قائد جنوب إفريقيا: نحمل آمال الجماهير للتأهل من بوابة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد جنوب إفريقيا: نحمل آمال الجماهير للتأهل من بوابة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بونجاني زونجو قائد منتخب جنوب إفريقيا إن مواجهة منتخب مصر سيكون صعب لأننا نواجه صاحب البطولة وهو فريق قوي و مميز ولكننا نسعي للفوز والتأهل للدور المقبل.

وأضاف زونجو خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا: "المواجهة صعبة علي مصر وعلينا ولكننا نحمل أمال جماهيرنا أيضا للتأهل والفراعنة يمتلكون لاعبين جيدين ولكن المباراة ستكون 11 لاعب ضد 11 لاعب".

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وتابع: "مباريات دور الستة عشر مختلفة وسنعمل جاهدين للتأهل وهذا هو المطلوب مني ومن زملائي بالفريق وكل مباراة ستكون مختلفة عن الأخرى".

وأتم: " مصر تمتلك لاعبين مميزين و سنلعب للفوز خاصة أننا نمتلك لاعبين مميزين ومهاريين أيضا".