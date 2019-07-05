رياضة | تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي في المران الصباحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي في المران الصباحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى أحمد علاء ومصطفى شوبير لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخوض تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية في "الجيم"، أعقبها تدريبات بدنية في الملعب تحت اشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

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يذكر أن الأهلي يطير إلى إسبانيا صباح غد السبت للدخول في معسكر يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.