رياضة | ثنائي الأهلي يستكملان برنامجهما التأهيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يستكملان برنامجهما التأهيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكمل أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الجمعة على هامش مران الفريق الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض الشيخ تدريبات تأهيلية في «الجيم» أعقبها خضوعه لوحدات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق.

ويعاني الشيخ من كدمة في كاحل القدم أدت غلي غيابه عن تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية.

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كما استكمل حسين السيد الظهير الأيسر للفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء الماضي .

يذكر أن اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق وضع برنامجا بدنيا خاصا؛ لتجهيز حسين السيد بعد انتهاء إعارته إلى الاتفاق السعودي و انتظامه في فترة الإعداد للمرحلة المقبلة.