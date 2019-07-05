رياضة | المحمدي: الجماهير كلمة السر في تأهلنا إلى دور الـ16 بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحمدي: الجماهير كلمة السر في تأهلنا إلى دور الـ16 بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد المحمدي قائد منتخب مصر الشكر إلى الجماهير المصرية التي تحرص على مؤازرة الفريق في مبارياته ببطولة أمم إفريقيا.

وأضاف المحمدي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد أمام جنوب إفريقيا في ثمن نهائي البطولة :"الجمهور هو كلمة السر في الفوز الذي حققناه في المباريات الأولى، وهو واعي للغاية، وأناشدهم بالوقوف خلف الفريق في الفترة المقبلة".

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وتابع "الضغوطات التي نتعرض لها في البطولة أمر طبيعي لأن البطولة تقام على ملعبنا ووسط جماهيرنا وبالتالي فنحن مطالبين دائما بتحقيق الفوز".

وأشار "هدفنا التتويج باللقب، ودوري هو العمل على إنهاء أي أزمات من خلال الاجتماع مع الجهاز الفني والسيطرة على كافة الأمور، لأن هدفنا في النهاية هو إسعاد الجماهير بالتتويج باللقب".