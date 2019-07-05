رياضة | أجيري: ليست لدينا أزمة في الهجوم.. وجنوب إفريقيا خصما صعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري: ليست لدينا أزمة في الهجوم.. وجنوب إفريقيا خصما صعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خافيير أجيري مدرب المنتخب الوطني على قوة منافسه جنوب إفريقيا، والذي من المقرر أن يواجه غدا السبت على استاد القاهرة الدولي في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا.

وقال أجيري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة مصر غدا: "مباراة جنوب إفريقيا ستكون صعبة للغاية وليست سهلة كما يردد البعض تابعنا مباريات الفريق في دور المجموعات ويمتلك عناصر جيدة".

وتابع: "جنوب إفريقيا من المنتخبات المنظمة وتمتلك عناصر جيدة خاصة في خط الدفاع ولكن المباراة لا بد أن تنتهي بفائز واحد وسنقاتل للتأهل لدور ال8 ونجهز لاعبينا نفسيا".

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وواصل: "الفريق على أتم الاستعداد بدنيا، المنتخب يتطور من مباراة لأخري وتحديدا من الناحية البدنية ولا يوجد أي أزمة في هذا الامر أمام جنوب إفريقيا".

واستكمل: "الضغوط في الكرة أمر عادي والضغوط علي مصر أكثر لأنها البلد المضيف ومطالبة بتحقيق اللقب ونسعي لذلك، نتدرب يوميا علي ضربات الترجيح خلال تدريباتنا".

واختتم": "منتخب مصر لا يوجد به أزمة في الهجوم كما يردد البعض وأحرزنا 5 أهداف في 3 مباريات وهذا جيد في كرة القدم وعموما لا نستطيع الفوز بخمسة أهداف في كل مباراة".