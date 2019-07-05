رياضة | مارتن لاسارتي يجتمع بنجوم الأهلي قبل انطلاق مران اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي يجتمع بنجوم الأهلي قبل انطلاق مران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق في إسبانيا، حيث يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.

كما عقد لاسارتي جلسة مع جهازه المعاون للحديث عن تحضيرات الفترة المقبلة.

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واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس لمدة 24 ساعة.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم قبل السفر غدا السبت إلى إسبانيا.