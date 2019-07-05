رياضة | حسام عاشور يكتفي بأداء تدريبات بدنية في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يكتفي بأداء تدريبات بدنية في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى حسام عاشور ، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

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واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الخميس لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.