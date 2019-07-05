رياضة | مؤمن زكريا يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد تعرض لكدمة في الركبة منعته من المشاركة في تدريبات الفريق وخضع علي إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي في «الجيم» تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

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وتطير بعثة الأهلي إلى إسبانيا صباح غد السبت للدخول في معسكر خارجي ، يخوض الفريق خلاله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري استعدادا للمرحلة المقبلة.