شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يطمئن على باهر المحمدي هاتفيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص صبرى المنياوى مدير الكرة بالاسماعيلى على الاتصال هاتفياً بباهر المحمدي والاطمئنان عليه وإبلاغه برفض الجهاز الفنى فكرة الحضور للمعسكر فى أوقات الراحة للإطمئنان عليه خوفاً من تشتيت ذهنه وهو الموقف الذى أسعد باهر المحمدى مؤكداً أنه فخور بمساندة الاسماعيلى ومسئولين وجماهير له فى رحلته مع الفراعنة

وكان أعضاء الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى قد رفضوا فكرة الذهاب لمعسكر الفراعنة للإطمئنان على اللاعب ومساندته فى المهمة الوطنية للمنتخب فى كأس الامم الافريقية 2019

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت بإستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.