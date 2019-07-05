شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الجمعة على هامش مران الفريق الجماعي على ملعب التتش بالجزيرة ، وخاض الشيخ تدريبات تأهيلية في «الجيم» أعقبها خضوعه لوحدات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق.

يشار إلى أن أحمد الشيخ يعانى من كدمة في كاحل القدم أدت غلي غيابه عن تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية.

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واستكمل حسين السيد الظهير الأيسر للفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء الماضي .

الجدير بالذكر أن اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق وضع برنامجا بدنيا خاصا؛ لتجهيز حسين السيد بعد انتهاء إعارته إلى الاتفاق السعودي و انتظامه في فترة الإعداد للمرحلة المقبلة.

ويطير الأهلي إلى إسبانيا صباح غد السبت للدخول في معسكر يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.