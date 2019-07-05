شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير الاتحاد الافريقي: كثرة الرعاة يؤكدون قوة كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معاذ حجى، سكرتير عام الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، أن تطبيق تقنية الـ var سيتم تطبيقها بداية من دور الـ 8 لكأس الأمم الأفريقية التى تقام بمصر حتى 19 يوليو المقبل، وكنا نتمنى تطبيقها مع انطلاق البطولة، ولكننا سنعمل جاهدين على تطبيقها من بداية البطولات المقبلة.

وأثنى معاذ حجى على مستوى التحكيم فى البطولة حتى الآن، وتقديم التهنئة لرئيس لجنة الحكام على ذلك، متمنيا مواصلة نفس المستوى حتى نهاية البطولة.

وأضاف معاذ حجى أن البطولة بها أكثر من راعٍ، وهذا يؤكد قوة بطولة أمم أفريقيا 2019 وأهميتها وسنكشف بالتفاصيل عن عوائد الكان والتى تنتهى 19 يوليو.

وأكد حجى أن إقامة البطولة فى شهر يونيو أمر جيد، خاصة أن إقامتها منتصف العام كان يسبب مشكلة لبعض اللاعبين الأفارقة بسبب إقامة مسابقاتهم فى نفس التوقيت، وبالتالى فقدان أماكنهم فى تشكيل أنديتهم، أما الآن فالأمر لم يعد موجوداً بسبب انتهاء المسابقات.

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