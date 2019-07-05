شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب معاذ حجى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن سعادته بتنظيم بطولة امم افريقيا 2019 فى مصر بعد النجاح الكبير الذى تحقق فى الدور الأول.

وقال حجى، فى مؤتمر صحفى اليوم، "النسخة الحالية استثنائية بكل المقاييس فهى تضم 24 فريقاً والتنظيم كان مبهراً حتى الآن والحكومة المصرية لم تدخر جهداً لضمان نجاح البطولة وبعد كأس العالم فى روسيا كان على الكاف تقديم بطولة استثنائية، وهو ما حدث حالياً بالنسخة الجارية فى مصر."

وأضاف "تنظيم البطولة جاء فى وقت ضيق بالنسبة لمصر، أشكر الجمهور المصرى الذى يدعم البطولة ويحضر مباريات أخرى بخلاف فريقه، وأعتقد أن الأعداد ستزيد فى الأدوار المقبلة."

وتابع سكرتير عام الكاف، "نعلم أن البطولة بـ24 فريقاً تتطلب بنية تحتية قوية، لذا ننتظر تطوير البنية التحتية فى البلاد التى تستضيف النسخ القادمة مثل الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا."

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