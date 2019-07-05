شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ و"مارسيلو" يواصلان التأهيل فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد الشيخ، لاعب الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلى صباح اليوم الجمعة على هامش مران الفريق الجماعى على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض الشيخ تدريبات تأهيلية فى «الجيم» أعقبها خضوعه لوحدات تأهيلية بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق.

ويعانى الشيخ من كدمة فى كاحل القدم أدت غلى غيابه عن تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية.

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فى الوقت نفسه، كما استكمل حسين السيد الظهير الأيسر للفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى بعد انتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق يوم الثلاثاء الماضى.

يذكر أن اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق وضع برنامجا بدنيا خاصا؛ لتجهيز حسين السيد بعد انتهاء إعارته إلى الاتفاق السعودى وانتظامه فى فترة الإعداد للمرحلة المقبلة.

ويطير الأهلى إلى إسبانيا صباح غد السبت للدخول فى معسكر يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجارى.