شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مباراة جنوب أفريقيا ستكون صعبة للغاية وليست سهلة، كما يردد البعض، مؤكداً أنه تابع مباريات الفريق فى دور المجموعات ويمتلك عناصر جيدة.

ويختتم المنتخب الوطنى استعداداته الليلة لمواجهة جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولى فى مباراة دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف المكسيكى خافيير أجيرى، خلال المؤتمر الصحفى قبل مباراة جنوب أفريقيا، أن جنوب أفريقيا أحد الفرق المنظمة ويمتلك عناصر جيدة، خاصة فى خط الدفاع، ولكن المباراة لابد أن تنتهى بفائز واحد، وسنقاتل للتأهل لدور الـ8 ونجهز لاعبينا نفسياً أيضا.

وأكد أجيرى أن لاعبى المنتخب مستعدون بدنياً لمباراة جنوب أفريقيا، وأن الفريق يتطور من مباراة لأخرى، وتحديداً من الناحية البدنية، ولا يوجد أى أزمة فى هذا الأمر أمام البافانا بافانا.

وأشار المدير الفنى لمنتخب مصر إلى أن الضغوط فى الكرة أمر عادى والضغوط على مصر أكثر لأنها البلد المضيف ومطالبة بتحقيق اللقب، ونسعى لذلك، مضيفا نتدرب يوميا على ضربات الترجيح خلال تدريبات الفراعنة.

وأكد أجيرى أن منتخب مصر لا يوجد به أزمة فى الهجوم، كما يردد البعض، حيث أحرزنا 5 أهداف فى 3 مباريات، وهذا جيد فى كرة القدم، وعموما لا نستطيع الفوز بخمسة أهداف فى كل مباراة.

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وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت باستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.