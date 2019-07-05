شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المحمدى، قائد منتخب مصر، أن مواجهة جنوب أفريقيا ستكون صعبة للغاية فى اللقاء الذى يجمعهما غداً باستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة امم افريقيا 2019.

وقال المحمدى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، "الضغوط التى نتعرض لها أمر طبيعى فى كرة القدم، خاصة أن البطولة تقام وسط جماهيرنا ومعتادون عليها باستمرار لأننا مطالبون دائماً بالفوز."

وأضاف قائد المنتخب الوطنى، "نشكر الجماهير على تواجدهم الكبير فى دور المجموعات لأنهم العامل الرئيسى فى الانتصارات التى تحققت بالدور الأول."

وتابع المحمدى، "جمهور مصر واعٍ جداً ولا يحتاج إلى رسالة، علمنا أن التذاكر نفدت، ونناشد الجميع أن يقفوا خلف الفريق بالكامل لأن وجودهم يساعد بشكل كبير على تحقيق مزيد من الانتصارات."

وعن دوره كقائد للفريق قال المحمدى، "دورى يكون داخل المعسكر بمحاولة إنهاء أى أزمات، عن طريق اجتماعات مع اللاعبين والجهاز الفنى للسيطرة على كل الأمور البعيدة عن الملعب، خاصة أن هدفنا كبير وهو التتويج بالبطولة."

Advertisements

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت باستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.