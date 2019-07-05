شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السوبر السعودي في أبوظبي والان مع التفاصيل

تقرر أن تقام مباراة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي ستجمع النصر مع التعاون. ذكرت صحيفة الجزيرة السعودية، أن اتحاد كرة القدم السعودي استقر على إقامة كأس السوبر الذي يجمع بطل الدوري النصر، مع بطل الكأس التعاون في أبوظبي، على أن تقام المباراة في فصل الشتاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كأس السوبر السعودي في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.