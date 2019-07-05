شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب موريتانيا يغادر مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر مطار القاهرة الدولي منذ قليل، منتخب موريتانيا، بعد مشاركة غير موفقة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة حاليا بمصر.
ويُعد منتخب موريتانيا، سابع المنتخبات التي ودعت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد أن غادر منتخبا ناميبيا وزيمبابوي وكينيا وتنزانيا وأنجولا وغنيا بيساو.
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