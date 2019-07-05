شكرا لقرائتكم محاضرة فنية لـ لاسارتي بملعب التتش قبل مران الأهلي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل انطلاق المران صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ، عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة فنية مع لاعبي الفريق وشهدت الجلسة الحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمعسكر الفريق في إسبانيا، حيث يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.

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كما عقد لاسارتي جلسة مع جهازه المعاون للحديث عن تحضيرات الفترة المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق وترتيبات معسكر أسبانيا وغيرها من الأمور الهامة المتعلقة بالمرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي خاض مرانه الأخير بالقاهرة صباح اليوم قبل السفر غدا السبت إلى إسبانيا.