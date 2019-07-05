على لطفى يغيب عن تدريبات الأهلى اليوم...

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جدة - عمرو شويل لم يشارك علي لطفي حارس مرمي الأهلي في التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ، وكانت قد شهدت تدريبات حراس المرمى تواجد الثنائي احمد طارق سليمان ورمضان مصطفى حيث اكتفي لطفي بخوض تدريبات خفيفة علي هامش المران.
ويستعد الأهلي للسفر صباح غد السبت إلى إسبانيا، لخوض معسكر إعداد يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.
في الوقت نفسه ، انتظم عمار حمدي لاعب الفريق في المران بعد التعافي من الإصابة بكدمه في ذراعه حيث غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.
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