شكرا لقرائتكم على لطفى يغيب عن تدريبات الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يشارك علي لطفي حارس مرمي الأهلي في التدريبات الجماعية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ، وكانت قد شهدت تدريبات حراس المرمى تواجد الثنائي احمد طارق سليمان ورمضان مصطفى حيث اكتفي لطفي بخوض تدريبات خفيفة علي هامش المران.

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ويستعد الأهلي للسفر صباح غد السبت إلى إسبانيا، لخوض معسكر إعداد يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.

في الوقت نفسه ، انتظم عمار حمدي لاعب الفريق في المران بعد التعافي من الإصابة بكدمه في ذراعه حيث غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.