شكرا لقرائتكم شيلونجو يزور الإسماعيلي .. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبا في الحصول على مستحقاته المادية عن الموسم المنقضى ، زار الناميبى شيلونجو مهاجم النادى الاسماعيلى ناديه عقب خروج منتخب نامبيا من بطولة كأس الامم الافريقية 2019 المقامة فى مصر

وكانت قد غادرت القاهرة بعثة منتخب ناميبيا بعد وداع لكأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات فى الظهور الثالث لهم بالكان .

وحرص مسئولى الاسماعيلى على إعطاء اللاعب مستحقاته المادية على الفور ، وحسم الدراويش مسألة بقاء شيلونجو مع الدراويش فى الموسم الجديد عن طريق تحويل إعارته من سموحة لبيع نهائى وتسديد الشرط الجزائى فى عقده .

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وتذيل منتخب نامبيا المجموعة الرابعة بدون نقاط، والتي ضمت إلى جانبهما المغرب، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.