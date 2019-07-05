المحمدي يتحدث عن الضغوطات التي يتعرض لها المنتخب.. ودوره لحل الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

قال أحمد المحمدي قائد منتخب مصر، إن اللقاء المقبل للمنتخب في بطولة أفريقيا أمام جنوب أفريقيا سيكون صعب للغاية، مطالبا الجماهير بالوقوف ودعم اللاعبين.

ويواجه منتخب مصر نظيره الجنوب أفريقي مساء غدا السبت، على ستاد القاهرة ضمن مباريات دور ال١٦ لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف المحمدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الضغوطات التي يتعرض لها منتخب مصر امر طبيعي في كرة القدم، خاصة وان البطولة في مصر.

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وتابع:" تلك الضغوطات اعتادنا عليها باستمرار لأننا مطالبين دائما بالفوز في البطولات التي تقام خاصة على أرضنا".

واوضح، أن الجماهير هي العامل الرئيسي في فوز منتخب مصر خلال دور المجموعات، موجها الشكر لهم على مساندتهم للمنتخب.

وأشار إلى أن جمهور مصر واعي جدا ولا يحتاج الى رسالة بخصوص، مناشدا الجميع بالوقوف خلف الفريق بالكامل لان وجودهم يساعد بشكل كبير على تحقيق مزيد من الانتصارات.

وأتم المحمدي:" دوري يكون داخل المعسكر بمحاولة انهاء اي أزمات، عن طريق اجتماعات مع اللاعبين والجهاز الفني للسيطرة على كل الأمور البعيدة عن الملعب خاصة وان هدفنا كبير وهو التتويج بالبطولة."