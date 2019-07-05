رسمياً.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع أندير هيريرا

أعلن نادي باريس سان جيرمان، عن تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني أندير هيريراK لمدة 5 مواسم، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد انتهاء عقده معه.

أوضح النادي الباريسي، الذي لم يفصح عن التفاصيل المادية للصفقة، أن اللاعب سيرتدي الرقم 21 مع الفريق.

وعقب توقيع العقد، الذي سينتهي في 30 يونيو (حزيران) عام 2024، أكد اللاعب أنه كان لديه رغبة كبيرة في الانضمام للفريق الأكبر في فرنسا الذي لا زال مستمراً في التقدم، والذي يلعب من أجل حصد جميع الألقاب الممكنة”.