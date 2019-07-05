هذا ما قاله دي يونغ عن ميسي

أكد لاعب برشلونة الجديد، الهولندي فرينكي دي يونغ، والذي وصل إلى المدينة الإسبانية، أنه يتمنى ارتداء قميص البلاوغرانا، وأنه سعيد للغاية باللعب إلى جوار ميسي، الذي لم يعد مثله الأعلى بل زميله في الفريق.

وصل دي يونغ إلى برشلونة، حيث سيجري الفحوصات الطبية، اليوم الجمعة، قبل تقديمه رسمياً كلاعب جديد في البرسا.

ولدى وصوله مطار البرات، صرح الهولندي: “سعيد للغاية بوجودي هنا أخيراً، حلمت منذ الصغر باللعب في صفوف البرسا، وأنا هنا الآن لذا فالأمر رائع”.

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وأضاف: “أود أن أطأ أرضية ملعب كامب نو للمرة الأولى، أشعر بالحماسة الشديد”.

وتابع: “أحب طريقة لعب البرسا، فلسفة البرسا وأياكس متشابهتان للغاية، اعتقد أنني سأستمتع، مبتهج حقاً باللعب إلى جوار ميسي، لطالما تابعته وقد أصبح قدوتي الآن وزميلي”.

واستطرد: “تجمع برشلونة وهولندا رابطة خاصة دائماً، أتمنى وصلها، أود أن أكون لاعب هولندي عظيم آخر مر على البرسا”.