كأس الأمم تقدم أداءً تحكيمياً من الطراز القديم

قدمت كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي لن تستخدم فيها تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد، إلا اعتباراً من دور الثمانية، رحلة إلى تحكيم الماضي، إذ تم السماح ببعض التدخلات العنيفة، بالإضافة إلى غياب ركلات الجزاء المثيرة للجدل، بسبب لمس الكرة باليد.

أدى غياب حكم الفيديو المساعد إلى أسلوب من التحكيم مختلف عن دوري أبطال أوروبا، ودوري الأمم، وكأس العالم للسيدات.

وعلى النقيض من هذه البطولات، حيث قد يؤدي مجرد احتكاك بسيط أو لمسة يد تبدو غير مؤثرة إلى احتساب ركلة جزاء حاسمة، أعطى الحكام في كأس الأمم المدافعين مساحة إضافية وتعاملوا مع محاولات التمثيل بازدراء.

وتجنب الحكام في أغلب الوقت احتساب ركلات جزاء ربما كانت تحتسب في أجزاء أخرى من العالم، مثلما اكتشف ويلفريد زاها في فوز كوت ديفوار 4-1 على ناميبيا.

وسقط اللاعب الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أرضاً، بعد تدخل من لاري هورايب، وحاول الاستفادة لأقصى درجة، لكن الحكم الكيني بيتر واويرو لم يتأثر وأشار باستمرار اللعب.

وعلى نحو مماثل، حرم ساديو ماني من ركلة جزاء عندما سقط بعد تدخل من اثنين من مدافعي الجزائر، وهو قرار كان من شبه المؤكد أن يكون في صالحه إذا كان يلعب مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو دوري أبطال أوروبا.

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واحتسبت 8 ركلات جزاء في 36 مباراة بدور المجموعات، وكانت جميعها بسبب مخالفات واضحة، ولم تحتسب أي ركلة جزاء نتيجة لمسة يد.

وكان هناك غياب عام للسلوك المسرحي من اللاعبين الذين تجنبوا إلى حد كبير السقوط أرضاً بسبب احتكاكات بسيطة.

وبعيداً عن بعض الاستثناءات، خلت البطولة لحسن الحظ مما يطلق عليه “الالتفاف” حول الحكام، حيث يحاول اللاعبون إخافة الحكم عن طريق الإحاطة به والصراخ في وجهه.

لكن أحد الأعراض الجانبية كان ارتفاع عدد المخالفات بشكل كبير للغاية في ظل استخدام الحكام للإنذارات في حالات التدخلات بالغة العنف فقط.

وكان بوسع الفرق استخدام ما يطلق عليه مخالفات خططية في وسط الملعب لعرقلة إيقاع لعب المنافس ومنعه من تبادل التمريرات.