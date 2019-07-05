اليوم ..الزمالك يواجه إيل ليماسوس فى أولى ودياته بقبرص

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أولى مواجهاته الودية فى معسكره الخارجى حيث يلتقى فى السادسة مساء اليوم الجمعة مع إيل ليماسوس بطل كأس قبرص هذا الموسم بملعب براكليشا ليماسوس الذى يبعد عن فندق الاقامة بنصف ساعة.
يعتبر خالد جلال المدير الفنى لفريق الكرة المواجهة مهمة جدا لتجربة عدد من اللاعبين سواء الأساسيين أو الذين لم يشاركوا فى عهد السويسرى كريستيان جروس للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى بعد فترة إعداد شاقة منذ تولىجلال المسئولية والتى تخللها معسكر بمدينة ٦ أكتوبر اختتمها بلقاء مع فريق درجة ثانية البطل الأوليمبى حقق فيها الفوز بسباعية نظيفة قبل أن يسافر الفريق إلى قبرص للدخول فى معسكر خارجى لمدة ١٣ يوما تضمن تدريبات شاقة على فترتين وضح خلالها الجدية والحماس الشديد لدى جميع اللاعبين.
وحرص خالد جلال على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات أكد
كما شدد المدير الفنى، خلال حديثه مع لاعبى الفريق، على أن أمامهم ثلاث مباريات مهمة فى الدورى لو تحقق الفوز بها سيحصدون اللقب.
من ناحية أخرى شارك مصطفى فتحى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى المران المسائى للفريق المقام على براكليشا ليماسوس، بشكل تدريجى اللعب بالكرة، بعد فترة طويلة من الغياب عن الملاعب
وانضم مصطفى فتحى لمعسكر الفريق المقام حاليا فى قبرص، لتجهيزه للمشاركة فى المباريات بعد شفائه من الإصابة بشكل تام.
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