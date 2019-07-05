رياضة | منتخب مصر يتلقى صدمة قوية قبل مباراة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يتلقى صدمة قوية قبل مباراة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتقد منتخب مصر الأول جهود مهاجمه أحمد حسن كوكا، وذلك في مباراة الفراعنة أمام نظيره الجنوب إفريقي، والتي من المقرر أن تقام على استاد القاهرة الدولي مساء غد السبت بدور الستة عشر في بطولة أمم إفريقيا.

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وتعرض كوكا لإصابة في أنكل القدم، في مباراة مصر وأوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتأهلت مصر إلى دور الستة عشر بعد أن تصدرت مجموعتها برصيد 9 نقاط بعد أن حققت الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بثنائية بيضاء، وأخيرا الفوز على أوغندا بهدفين نظيفين.