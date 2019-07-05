رياضة | ميلان يتوصل لاتفاق لضم نجم منتخب الجزائر في كان 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يتوصل لاتفاق لضم نجم منتخب الجزائر في كان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية يوم الخميس، إلى أن ميلان الإيطالي توصل إلى اتفاق مع نادي إمبولي بشأن ضم لاعبه الجزائري إسماعيل بن ناصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وفي هذا الصدد، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر" أن النادي "اللومباردي" نجح في التوصل إلى اتفاق لضم بن ناصر لاعب خط وسط نادي إمبولي، حيث سيدفع ميلان لخزينة إمبولي مبلغا يصل إلى 16 مليون يورو إلى جانب مليون يورو إضافي كحوافز وإضافات متعلقة بالأداء.

وكشف رومانو أن بن ناصر سيوقع على عقد مدته 5 سنوات مع ميلان بداية من الموسم الجديد.