رياضة | نابولي يعلن رحيل حارسه الكولومبي أوسبينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يعلن رحيل حارسه الكولومبي أوسبينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم عن ضم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا بعقد دائم، بعد أن استعاره من أرسنال خلال الموسم الماضي.

وخاض أوسبينا 70 مباراة مع أرسنال، ومن بينها الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 على تشيلسي، عقب انضمامه من نيس الفرنسي في 2014.

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ويعد الحارس البالغ 30 عاما، من أكثر لاعبي كولومبيا خوضا للمباريات الدولية برصيد 98 مباراة، بما في ذلك كأس العالم 2014 و2018.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت 3.5 مليون يورو أي مايعادل 3.95 مليون دولار.