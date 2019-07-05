رياضة | الإعلان عن المرشحين النهائيين على مقعد رئاسة النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن المرشحين النهائيين على مقعد رئاسة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لإنتخابات نادي النصر السعودي عن قبول خمسة مرشحين على منصب رئاسة العالمي بعد ترشح عدد من الأسماء لخلافة سعود آل سويلم.

وأعلنت اللجنة عن أسماء الخماسي المرشح وهم كلا من:"تركي الدهام، وصفوان السويكت، وعبدالله العثمان، وصالح الأطرم، ونصر النصر".

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بينما رفضت اللجنة طلب الترشح لكلًا من أنس آل الشيخ، وعبدالرحمن البواردي لعدم اكتمال الشروط والأوراق.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمىة للانتخابات قد مدت فترة الترشح في الفترة الماضية لرئاسة وعضوية النصر حتى يوم ٤ يوليو وتم إعادة الانتخابات أكثر من مرة.