رياضة | برشلونة يحدد سعر بيع مالكوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد سعر بيع مالكوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن المحادثات بين ​برشلونة​ وآرسنال​ مستمرة من أجل انضمام البرازيلي ​مالكوم​ إلى المدفعجية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة tribal football البريطانية بأن برشلونة عرض مالكوم على آرسنال الذي ابدى اهتمامه بضمه.

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ونقلت الصحيفة البريطانية عن وسائل إعلام إسبانية بأن آرسنال قدم عرضًا لضم مالكوم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لكن برشلونة يرغب في بيع اللاعب نهائيًا ويتطلع إلى الحصول عل 41 مليون يورو من بيع نجمه البرازيلي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مالكوم انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي بوردو الفرنسي لكنه كافح لإثبات نفسه أمام المدرب فالفيردي.