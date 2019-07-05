رياضة | تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد جريزمان مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد من تمثيل صفوف برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد إعلانه الرحيل عن ناديه بشكل نهائي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تفاصيل عقد الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مع برشلونة والذي سيمتد لمدة 5 مواسم مقبلة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية أن الراتب سيكون 18 مليون يورو للموسم الأول و18 مليون يورو للثاني و21 مليون يورو للثالث و23 مليون يورو للرابع و25 مليون يورو للخامس.

ويأتي إجمالي راتب جرزمان 105 مليون يورو، أي بمعدل 21 مليون يورو في الموسم الواحد وهو نفس راتبه مع أتليتيكو مدريد، وهذا يعني أن اللاعب جريزمان لن يضحي كثيرًا.