الامارات | صلاح يطلب "طبق كشري" استعداداً لمواجهة جنوب إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يطلب "طبق كشري" استعداداً لمواجهة جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معسكر منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا غداً السبت في ثمن نهائي كأس إفريقيا، تخصيص الجهاز الفني يوم مفتوح للاعبين لتناول الوجبات التي يرغبون في تناولها.
وحسب وسائل الاعلام المصرية، طلب النجم المصري، محمد صلاح تناول وجبة الكشري، بينما طلب عدد كبير من اللاعبين تناول وجبة الحواوشي.
وحجز المنتخب المصري مقعده في دور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل، بتصدر المجموعة الأولي بعدما حصد العلامة الكاملة في مشواره خلال دور المجموعات برصيد 9 نقاط من انتصاراته أمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.
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