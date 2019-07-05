شكرا لقرائتكم اليوم .. انطلاق منافسات البطولة الأفريقية لناشين السلة تحت 16 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الجمعه منافسات البطولة الأفريقية ، لناشين السلة تحت 16 سنة ،و التى تقام بالرأس الأخضر بمشاركة المنتخب المصرى .

وتضم القائمة التى اختارها رفيق يوسف المديرالفنى كلاً من عمر محمد جابر وإبراهيم محمد نبيل ومحمود وليد و أسر جودة و مؤمن طارق خيرى و أحمد ياسر، وعمر سعد و بلال عبد المطلب و كريم وليد و على أحمد و عبد الله ناصرو محمد على.

يترأس البعثة خالد القوصى، حيث كان يتولى رئاسة بعثة منتخبى الرجال والسيدات فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، إلا أنه لم يعد مع البعثة، حيث طار إلى الرأس الأخضر لرئاسة بعثة الناشئين.

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أقيمت قرعة البطولة ، و الاجتماع الفنى أمس بحضور وفود الدول المشاركة فى البطولة .

وتأهل منتخب رجال كرة السلة إلى بطولة الأفرو كان من خلال تحقيق المركز الثانى بتصفيات أفريقيا، وتم التاهل بعد التساوى فى النقاط مع المنتخب الكينى المتصدر برصيد 7 نقاط ، بينما تأهل منتخب السيدات للبطولة الأفريقية بعد تحقيق المركز الأول فى التصفيات.

كان منتخب الناشئين قد توج بلقب البطولة العربية التى أقيمت بالقاهرة، ليحصد اللقب العاشر فى مسيرته بالبطولات العربية.