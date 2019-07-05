شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يضع الليلة خطة عبور "أولاد" جنوب أفريقيا فى دور الـ16 بأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم المنتخب الوطنى تدريباته فى الثامنة مساء اليوم الجمعه باستاد الكلية الحربية استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء غداً السبت باستاد القاهرة الدولى فى مباراة دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

استقر المكسيكي خافيير أجيري على الدفع بالعناصر الأساسية التى شاركت فى مباراتى زيمبابوي والكونغو بضربة البداية لأمم أفريقيا أمام جنوب أفريقيا من أجل تحقيق الفوز خاصة أن المباراة لا تسمح بإجراء إختبارات أو تغييرات فى التشكيل.

حرص أجيري على عقد جلسات نفسية مع لاعبى المنتخب وحثهم على بذل قصاري جهدهم خلال لقاء جنوب أفريقيا الصعب خاصة أن الجماهير لن ترضى إلا بالفوز و التتويج ببطولة أمم أفريقيا مطالباً منهم الرد فى الملعب بالفوز نتيجة وأداءاً وهو ما وعد اللاعبون تحقيقه فى مباراة اليوم.

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وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى..وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق ٥ أهداف ولم يستقبل أى هدف فى ٣ مباريات ، وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل .. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات..وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل في ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و ١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن في الأولى تاهل الفريق ب٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية ب٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.